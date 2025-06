Ibrahimović: Šengen temelj za još integrisaniju EU

Podgorica, (MINA) – Decenije uspješne implementacije Šengenskog sporazuma predstavljaju snažan temelj za još integrisaniju i otporniju Evropu, ocijenio je šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), učestvovao danas na ceremoniji povodom obilježavanja 40. godišnjice potpisivanja Šengenskog sporazuma, održanoj u luksemburškom gradu Šengenu, gdje je 1985. godine započet proces stvaranja prostora slobodnog kretanja unutar Evrope.

Ibrahimović je istakao da Crna Gora, kao predvodnica evropskih integracija u regionu, ostaje snažno posvećena evropskim vrijednostima, sa jasnim ciljem članstva u Evropsko uniji (EU) do 2028. godine.

On je podsjetio na stoprocentnu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i na napredak u ispunjavanju preostalih obaveza iz evropske agende.

Kako je rekao Ibrahimović, Crna Gora nastavlja sprovoditi reforme koje nas približavaju punopravnom članstvu, što uključuje i postepeno usklađivanje sa viznom politikom EU.

“U tom kontekstu, prepoznajemo Šengen kao simbol zajedničkih vrijednosti koje dijelimo – slobode, bezbjednosti, solidarnosti i povjerenja među evropskim narodima“, poručio je Ibrahimović.

On je ocijenio da obilježavanje ovog važnog jubileja potvrđuje da decenije uspješne implementacije sporazuma predstavljaju snažan temelj za još integrisaniju i otporniju Evropu.

“Nema uspješne evropske priče bez država Zapadnog Balkana”, naglasio je Ibrahimović, dodajući da politika proširenja dobija sve više na značaju u svjetlu izmijenjenih geopolitičkih okolnosti.

Iz MVP-a su kazali da je tokom ceremonije posebna pažnja posvećena izazovima sa kojima se suočava šengenski prostor, uključujući jačanje upravljanja spoljnim granicama, borbu protiv ilegalnih migracija i očuvanje visokog nivoa unutrašnje bezbjednosti.

Upriličena je i svečana inauguracija obnovljenog Evropskog muzeja Šengen i broda Princesse Marie Astrid Europa, gdje je potpisan Šengenski sporazum.

