Ibrahimović: Ostvarili mjerljive rezultate sa UN sistemom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, u proteklih godinu, intenzivno sarađivala i ostvarila mjerljive rezultate sa sistemom Ujedinjenih nacija (UN), koji pruža podršku državi u sprovođenju reformi na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

On je primio danas u oproštajnu posjetu privremenog rezidentnog kooordinatora UN u Crnoj Gori Dijega Sorilju.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), zahvalio Sorilji na njegovom posvećenom radu i značajnom doprinosu realizaciji brojnih razvojnih projekata i inicijativa u Crnoj Gori.

„Posebno nas raduje činjenica da smo, u proteklih godinu, imali priliku da intenzivno sarađujemo i ostvarimo mjerljive rezultate sa UN sistemom, na čijem je čelu bio rezidentni koordinator sa impresivnim višedecenijskim iskustvom u radu UN-a“, istakao je Ibrahimović.

On je zahvalio Sorilji na, kako je kazao, profesionalnosti i otvorenosti da razumije potrebe i ambicije Crne Gore.

Iz MVP-a su rekli da su primjena integrisanog modela saradnje sa UN agencijama, kao i razvoj programa i projekata u skladu sa nacionalnim interesima i ključnim vanjskopolitičkim prioritetima, rezultirali snažnim partnerstvom Vlade Crne Gore i UN sistema.

Govoreći o daljoj saradnji, Ibrahimović je naglasio da Crna Gora posebno cijeni angažovanje UN sistema, koji je kroz usaglašene programe sa Vladom usmjeren na pružanje podrške državi u sprovođenju reformi na putu pristupanja Evropskoj uniji.

Kako su naveli iz MVP-a, sagovornici su saglasili da će nastaviti da jačaju saradnju u prioritetnim oblastima saradnje, u cilju dostizanja evropskih standarda i ciljeva održivog razvoja.

Ibrahimović je Sorilji poželio uspjeh u daljem profesionalnom angažmanu, uz uvjerenje da će njegovo bogato iskustvo koristiti jačanju globalnih razvojnih inicijativa u okviru UN sistema.

