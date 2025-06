Ibrahimović: NATO stub bezbjednosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Članstvo u NATO-u stub je bezbjednosti Crne Gore, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, povodom osam godina članstva države u Alijansi.

Ibrahimović je podsjetio da je Crna Gora na današnji dan 2017. godine postala 29. članica NATO-a, navodeći da je to bilo ispunjenje jednog od ključnih državnih prioriteta.

“To je bio rezultat jasne i ispravne vizije jačanja sigurnosti nezavisne, demokratske i građanske Crne Gore, njenog spoljnopolitičkog pozicioniranja, sprovedenih reformi i ispunjenih standarda”, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je članstvo u NATO stub bezbjednosti Crne Gore, stavljajući poseban akcenat na trenutni, veoma izazovan geopolitički momenat.

“Danas je Crna Gora na pragu ispunjenja još jednog državnog prioriteta, članstva u Evropskoj uniji (EU), čime ćemo zaokružiti viziju da kao nezavisna i slobodna, demokratska, antifašistička i građanska, bezbjedna i demokratska država budemo dio dva saveza koji okupljaju najnaprednije države Evrope i svijeta – NATO i EU”, poručio je Ibrahimović.

