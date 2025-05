Ibrahimović na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU

Podgorica, (MINA) – Šef crnogorske diplomatije Ervin lbrahimović učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije (EU) i zemalja kandidata (Gimnih), koji će biti održan u Varšavi.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MPV) su saopštili da se sastanak održava u okviru predsjedavanja Poljske Savjetom EU.

Navodi se da će sastanak biti prilika da se nastavi konstruktivan dijalog zemalja Zapadnog Balkana i EU.

“U fokusu razgovora biće aktuelni izazovi u vanjskoj i bezbjednosnoj politici, kao i važnost evropske integracije za stabilnost i dalji razvoj i prosperitet regiona“, kaže se u saopštenju.

