Ibrahimović: IOM važan partner Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Međunarodna organizacija za migracije (IOM) važan je partner Crne Gore, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da unapređenje upravljanja granicama i migracionim tokovima veoma važno.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je danas razgovarao sa direktorom IOM-a za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, Arturom Erkenom.

Navodi se da je u razgovoru potvrđen nastavak dugogodišnjeg i intenzivnog partnerstva Crne Gore

i IOM-a u unaprjeđenju okvira upravljanja migracijama i politikama viza i istaknut značajan doprinos zajedničkih projekata za ispunjavanje preostalih obaveza iz evropske agende.

Ibrahimović je, zahvaljujući Kancelariji IOM-a u Crnoj Gori na dosadašnjoj uspješnoj saradnji, poručio da je ta organizacija važan partner na crnogorskom evropskom putu.

U tom konteksu, Ibrahimović je naglasio značaj dodatnog unapređenja upravljanja granicama i migracionim tokovima, kao i jačanja instuticionalnih kapaciteta u Crnoj Gori.

On je posebno istakao mogućnosti intenziviranja saradnje sa dijasporom, koja je prepoznata kao značajan potencijal za ekonomski razvoj Crne Gore.

Erken je ponovio snažnu podršku IOM-a procesu evropske integracije, naglasivši posvećenost te organizacije pružanju ekspertske pomoći.

“S ciljem da Crna Gora u što skorijem roku ostvari svoj ključni vanjskopolitički cilj”, naveo je Erken.

On je ocijenio pozitivnim progres Crne Gore na putu ka EU, naglasivši da su prepoznati rezultati u oblasti migracione politike.

On je ukazao da izazovi u oblasti migracija i upravljanja granicama zahtijevaju sveobuhvatnu međusektorsku saradnju.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim regionalnim bezbjednosnim izazovima, uz zajedničku ocjenu da, za države Zapadnog Balkana, evropska

perspektiva nema alternativu”, kaže se u saopštenju.

