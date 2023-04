Ibrahimović: Integracija u EU najznačajniji politički cilj regiona

Podgorica, (MINA) – Države Zapadnog Balkana će članstvom u Evropskoj uniji (EU) ostvariti značajan dio političkih ciljeva, ali i dobiti priliku da direktno utiču na kreiranje i sprovođenje politike Unije, kazao je lider Bošnjačke stranke (BS) i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović.

On je rekao da je, u tom smislu, Evropska narodna partija (EPP) ključni zagovarač članstva država regiona u EU.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović je govorio na otvaranju konferencije “Povezivanje EPP-a u regionu”, koju je u Budvi organizovala fondacija Konrad Adenauer (KAS) i koja je okupila predstavnike političkih partija sa Balkana, članica EPP.

Ibrahimović je kazao da je najznačajniji politički cilj regiona Zapadnog Balkana integracija u EU.

On je rekao da se izazovi pred kojima se nalazi region mogu podijeliti u tri grupe – reforme, sa fokusom na borbu protiv kriminala i vladavina prava, zatim ekonomija i bolji životni standard, kao i politička spremnost EU na prijem država Zapadnog Balkana.

“Zadatak svih institucija u Crnoj Gori i ostalim državama regiona mora biti kreiranje sigurnih i efikasnih mehanizama za borbu protiv kriminala i korupcije. Tu nam je veoma važna pomoć naših partnera iz EU”, kazao je Ibrahimović.

Kako je naveo, najznačajnija je politička volja da bi se vodila borba protiv kriminala i korupcije, ali i da se ona depolitizuje.

Ibrahimović je istakao da se građani moraju osjećati sigurno i zaštićeno pred institucijama sistema.

Prema njegovim riječima, ta sigurnaot i zaštićenost garantuje stvaranje društva jednakih šansi i taj aspekt je veoma ili ključno važan za svakog pojedinca u državama regiona.

“Kao neko ko dolazi iz partije manjina, taj aspekt je naročito važan ili jednu stepenicu važniji pripadnicima manje brojnih naroda”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da postoje veoma jasne naznake da su manjine baš u tom segmentu jako diskriminisane u prošlosti i da je to razlog, sa jedne strane, podzastupljenosti manjina u javnoj upravi.

Prema riječima Ibrahimovića, sa druge strane je to manjine učinilo značajno podložnijim migracijama prema državama u kojima im je društvo jednakih šansi dalo priliku da budu jako uspješni u raznim aspektima društvenog života.

Govoreći o geopolitičkim okolnostima, Ibrahimović je kazao da je prisutan uticaj Rusije na neke od država regiona.

“Dodatna opasnost je što se taj uticaj, između ostalog, gradi i na jednoj antizapadnoj retorici što u kombinaciji sa sporošću procesa pridruživanja država regiona EU može snažiti euroskepcitizam u regiji”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je to još jedan izazov koji stoji pred regijom, ali i pred EU i partnerima van Unije.

Kako je naveo, svako povezivanje regije van onoga što je EU kao unija ravnorpavnih država i van procesa kakav je Berlinski proces, može biti skrivena agenda za ostvarivanje nekih drugih ciljeva, a ne članstva država regiona u EU.

“Moramo se saglasiti da je učlanjenje država regije u EU najvažniji i rekao bih ključni ili završni korak u pravcu stvaranja trajne stabilnosti u regiji”, rekao je Ibrahimović.

