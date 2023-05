Ibrahimović: Građani prepoznaju da BS ima jasnu viziju

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) predala je Državnoj izbornoj komisiji listu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, čiji je nosilac lider te stranke Ervin Ibrahimović.

Na listi se nalaze i Amer Smailović, Kenana Strujić Harbić, Damir Gutić, Admir Adrović, Mirsad Nurković, Edina Dešić, Jasmin Ćorović, Adel Omeragić, Irfan Husović i Ervin Duraković.

Ibrahimović je na Tviteru /Twitter/ rekao da građani prepoznaju da BS ima jasnu i preciznu viziju, što će, kako je kazao, rezultirati najboljim rezultatom te partije do sada.

“Predali smo izbirnu listu “Jasno je! Bošnjačka stranka mr Ervin Ibrahimović” na kojoj se nalazi 81 kandidat. Oni predstavljaju snažan spoj mladosti, iskustva, kompetencija, hrabrosti i časti”, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da je ponosan na sve njih a posebno na njihovo zajedništvo.

“Sigurni da smo do sada uradili mnogo posla na zaštiti i afirmaciji prava, kulture i tradicije Bošnjaka kao i trasiranju evroatlantskog puta Crne Gore, kao i stvaranju uslova za snažniji ekonomski razvoj države, posebno sjeverne regije”, rekao je Ibrahimović.

On je poručio da će još jače nastaviti u istom pravcu, uz fokus na privredni razvoj.

