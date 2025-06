Ibrahimović: Crna Gora opredijeljena za podršku Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora opredijeljena je da podržava Ukrajinu, bilateralno i kroz NATO okvir, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

On je rekao da su šefovi diplomatija u formatu Savjet NATO – Ukrajina u Hagu potvrdili snažnu podršku Ukrajini i naporima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za pravedan i trajan mir.

“Podvukao sam opredijeljenost Crne Gore da pruža podršku Ukrajini – bilateralno i kroz NATO okvir”, naveo je Ibrahimović u objavi na društvenoj mreži X.

Kako je istakao, takvi sastanci su uvijek prilika da se sa kolegama iz država NATO-a razmijene mišljenja i o mnogim drugim važnim temama.

Ibrahimović je dio crnogorske delegacije na Samitu NATO-a koji se održava u Hagu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS