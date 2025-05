Ibrahimović: Crna Gora može i treba da bude pozitivan primjer u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može i treba da bude pozitivan primjer koji će intenzivirati reforme i evropske integracije u regionu, poručio je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, delegacija te stranke predvođena Ibrahimovićem je, na marginama Kongresa Evropske narodne partije (EPP) u Valensiji, imala i niz važnih bilateralnih susreta.

Navodi se da su se predstavnici BS-a sastali sa Rajnholdom Lopatkom, izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru ispred EPP.

“Lopatka i Ibrahimović razgovarali su o aktuelnoj situaciji na Zapadnom Balkanu i Crnoj Gori, evropskim integracijama i važnosti dodatne aktuelizacije politike proširenja Evropske unije (EU) u svjetlu geopolitičkih izazova”, kaže se u saopštenju

Kako su naveli iz BS-a, sagovornici su se saglasili da je politika proširenja odličan mehanizam za nastavak reformi u regionu, kao i da Zapadnom Balkanu treba podrška u njihovom sprovođenju.

Na sastanku je ocijenjeno i da je proširenje proces do čijeg se kraja dolazi rezultatima.

“Crna Gora može i treba da bude pozitivni primjer koji će intenzivirati reforme i evropske integracije u regiji”, kazao je Ibrahimović.

Navodi se da je na sastanku sa Patriciom Lips, zamjenicom šefa CDU/CSU Parlamentarne Grupe za Evropsku politiku u Bundestagu, bilo riječi o podršci Crnoj Gori u procesu EU integracija kroz unapređenje saradnje između ministarstava spoljnih poslova dvije države.

„S obzirom na to da će partiji CDU, nakon više od 60 godina, pripasti mjesto MVP-a“, dodaje se u saopštenju.

Ibrahimović je kazao da ga raduje ta činjenica i da će saradnja BS i CDU u okviru EPP dodatno osnažiti odnose Crne Gore i Njemačke.

Na sastanku je pokrenuta i inicijativa za jačanje političke saradnje između poslanika CDU/CSU i kluba poslanika BS.

„Tokom sastanka Jurgenom Hardtom, izvjestiocem spoljnopolitičke radne grupe CDU/CSU u Bundestagu, zaključeno je da je Crna Gora stabilan partner u regionu“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je, kako se navodi, istakao da očekuje intenziviranje saradnje dvije države, s posebnim akcentom na podršku Njemačke EU integracijama Crne Gore.

Iz BS-a su kazali da je delegacija predvođena Ibrahimovićem imala sastanak i sa poslanikom EP iz Hrvatske Tomislavom Sokolom, na kome su razmotreni odnosi dvije susjedne i prijateljske države, uzimajući u obzir sve trenutne izazove s kojima se suočavaju.

„Sagovornici su se saglasili da je neophodno naći modele za prevazilaženje tih izazova, te da je od ključne važnosti na tom putu da države Zapadnog Balkana što prije uđu u EU i prihvate evropske vrijednosti i standarde”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS