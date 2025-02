Ibrahimović čestitao Mercu rezultat na izborima

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik crnogorske Vlade i predsjednik Bošnjačke stranke (BS), Ervin Ibrahimović, čestitao je danas lideru Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Fridrihu Mercu rezultat na parlamentarnim izborima u Njemačkoj.

Prema preliminarnim rezultatima izbora održanih u nedjelju, Njemački konzervativni savez koji čine CDU i Hšćansko-socijalna unija (CSU) osvovio je najviše glasova 28,6, dok su na drugom i trećem mjestu Alternativa za Njemačku sa 20,8 odsto i Socijaldemokratska partija sa 16,4 odsto glasova.

“Želim Vam uspješne pregovore i brzo formiranje stabilne vlade. Radujem se daljoj saradnji na polju jačanja partnerstva naših zemalja i zajedničkih vrijednosti koje njegujemo”, navodi se u objavi Ibrahimovića na mreži X.

Iz BS-a su podsjetili da su Ibrahimović i međunarodni sekretar BS-a Admir Šahmanović, na poziv Merca, nedavno prisustvovali partijskom kongresu CDU u Berlinu.

“BS i CDU vežu dobri međupartijski odnosi, kao i članstvo u Evropskoj narodnoj partiji (EPP), čija je jedina partija članica iz Crne Gore, upravo BS”, kaže se u saopštenju BS-a.

