I u srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 04. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Progonovića, Grbi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Bukovik.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Zukva.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

– u terminu od 08 do 15 sati: potrošači naselja Gvozden Brijeg.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje donji Štoj kod Auto kampa Toni, objekti prije plaže Majami i okolne plaže, naselje Ada.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska, dio naselja Zoganje.

Kotor

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobrota – područje od Oparenog Brijega do Psihijatrijske bolnice, Autokamp, Daošine.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Slatine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

– u terminu od 09 do 14 sati: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 11 sati: Pekara, Solaris, Mljekara, Voćara ‘Meduza’, Fabrika vode ‘Rada’, Voli, Mladost, Unipred, Pruška, Nedakusi-Šurevice, Donja Lipnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac, Njegnjevo, Sutivan, Muslići, Ivanje, Babića brijeg, Gornja Lipnica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Grančarevo, Ujniče, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’, Petoljetka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte, Ljuta, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Gornji Lepenac, Gojakovići, Feratovo polje, Donji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Rožaje

– u terminu od 08 do 15 sati: Prigradsko naselja:Ibarac, Napredak, Suho Polje i Baza.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Lućiće.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

