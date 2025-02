I u srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 05. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Gola Strana.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Filendara, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, dio Novog Sela.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dragovoljića, dio Granica, dio Lukova.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Mratinja.

Bar

– u terminu od 10 do 14 sati: Kratkotrajno 15 min ostajanje bez napajanja električnom energijom potrošača: Poslovna zgrada Komunalno, Pijaca Mješovite Robe, Hotel Franca i Supermarket Idea, Centar za sutropske kulture.

– u terminu od 10 do 14 sati: Kratkotrajno 20 min ostajanje bez napajanja električnom energijom potrošača: 13 Jul, Gradski Restoran, Cosmetics, Crnotravac, B14, OGP, D-5, C11, Lučka, Izbor, Agava, Zetagradnja, Potrošači u ulici Maršala Tita, potrošači u ulici Popa Dukljanina, potrošači u ulici Branka Čalovića, Cafe Macchiato, Banka CKB, NLB, Hipotekarna.

Budva

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Hot.Naftagas.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Dio nas.Bečići (iznad naftagasa).

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Nas. S 42-42 Bečići.

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Dio Naselja : Marina Bečića, Narodnog Fronta, Čučuci, Stevana Štiljanovića, Bečića.

– u terminu od 13 do 14 sati: Dio Naselja : Čučuci, Bečići.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio Naselja : B1-B2, Marina Bečića, Narodnog Fronta, Stevana Štiljanovića, Bečići.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 11 sati: dio naselja Kodre kod auto servisa Millenium.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: naselje uz ulicu majke Tereze.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, dio naselja Kolomza, Pistula.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 09 sati: Sušćepan.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela oko škole, crkve i groblja (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Seoce 2).

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje, Smolice, Jasenova, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Donji Lepenac

– u terminu od 10 do 16 sati: Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trpezim, selo Laze.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Gornja Ržanica, naselje u blizini Šabovića Dzamije.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rijeka.

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati: Suvodo.

Šavnik

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel, Bukovica, Borovac, Fabrika vode Diva.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

