I u petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: UlicaMila Peruničića, Peke Pavlovića, dio Ulica Nikole Đurkovića, dio ulicaJovana Ćetkovića i naselje oko servisa Rašović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma, Staniseljići, dio Donje Gorice uz obalu kod sportskih terena

Podgorica/Zeta

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: krug nekadašnjeg Titeksa, dio Dahne, Dajbabe i Botun

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio Beglaka, dio Bijelog Polja, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega

Tuzi

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Škola Tuzi i naselje oko Škole

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Filendara, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Nova Pijaca, dio Bajove oko Pijace i Ulica 13Novembar

-u terminu od 10:30 do 13:00 sati: Trg Kralja Nikole, donji dio Ulica Njegoševe, Ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve

-u terminu od 13:00 do 15:30 sati: Cetinjski Manastir

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dragovoljića, dio Granica, dio Lukova, Ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio Brezovika posle Bolnice, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Brod, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Žirovnice, Ul. Buda Tomovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, dio Mrkošnice, mali most-Kličevo

Budva

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: dio naselja : Velji vinigradi,Feronova,IV Proleterska,Lazi,Babilonija,Kod Groblja,Žrtava Fašizma

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: TS O Splendid

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: MBTS WTE 1(postrojenje)

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Hotel Montenegro stars

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: MBTS WTE 2(Komunalno)

Bar

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Hotel Princes

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Srednja Škola Gimnazija, Dom zdravlja – Ambulanta, Poslovni centar zgrada Rojala, komplet Robna Kuća Izbor, stambena zgrada Stare Robne kuće sa restoranom Mornar i Tehnoplus prodavnicom.

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: dio korisnika u ulici Mila Boškovića stambene zgrade Solidarnost, OŠ Blažo Jokov, stambena zgrada ZIB preko puta osnovne škole

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici na području Velikog pijeska ispod hotela “BH” i marketa “Voli”

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: prekid u napajanju po 15 minuta od (09:00 do 13:00) u užem Centru grada biće za dio korisnika stambenih zgrada Lameleu ulici Dunastije Petrović (bivša 24 Novembar) ulazi 8,9,10,11 , od prodavnice auto djelova Podgoršped, do prodavnice autodjelova Milenium, i frizerski salon Ćazo

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:45 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, naselje uz ulicu majke Tereze(kod restorana San Marino), naselje Đerane, iza Doma Zdravlja (iznad ulice 28.decembra)

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Centar Donjeg Štoja kod Maraševe Ulice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radanovići-područje uz magistralu

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Gostilovina, Donji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Vrela

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bulje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Pripčići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Obrov, Rasovo – Rasadnik, Rosulja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Godijevo, Zaton – stara škola, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Zaton – Klinac, Donji Mojstir, Brčve, Nikoljac-Rogojevići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela:Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Božiće

Gusinje

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: kompletno područje Gusinje, sela:Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Koljeno

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Laze , dio sela Savin Bor

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

