I u četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 27. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 11 do 13 sati:Komplet područje Kuča, Bioče, Jelin Dub, željeznička stanica Bratonožići, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, Crkvice, Mrke, Blizna, Petrovići, firma Bekom, Podsić, Ras, Crpna Bioči, Grudice, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Laz,Dio Laza, dio Dragovoljića,Podbožur,Laz

Budva

– u terminu od 8:30 do 14 sati: Dio nas. : Centar,Slovenska obala , K.C.S.POŠTA ,

Ulcinj

– u terminu od 08 i 30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati:objekti kod restorana na desnoj strani Ade Bojane

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 satiIgalo -područje ispod Petlje i salona “Zvezda”

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Poda i Sućeska, naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Zaostro, Rovca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Njegnjevo – staro selo,Dobrakovo,Pavino Polje,Bliškovo,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Jabučno,Godijevo,Ribarevine,Gornja Lješnica,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo

Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Gornja Lipnica

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Sunga,Žirci,Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Krasića strana,Donji Lepenac,Gornja Polja,Pržišta,Feratovo polje,Gornji Lepenac

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati:

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bralići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

