I Crna Gora treba da jača odbranu

Podgorica, (MINA) – Evropa radi na novim planovima odbrane i jačanju sopstvenih kapaciteta u tom domenu i Crna Gora treba da odluči da li želi da bude dio toga, ocijenio je ministar vanjskih poslova Češke Jan Lipavski.

On je u intervjuu Vijestima rekao da bi to donijelo dodatnu sigurnost regionu.

„Mnogo se toga dešava, a zajednička spoljna i odbrambena politika je ključna. Mogu samo pozvati na još veću saradnju u tom pogledu“, kazao je Lipavski komentarišući promjene u američkoj politici nakon izbora Donalda Trampa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

On je naveo da je Evropska unija za Crnu Goru najbolja opcija za dugoričnu sigurnost i prosperitet, kao i da se nada da će pregovori koji su u toku sa Hrvatskom dovesti do rješavanja svih otvorenih pitanja.

„Ali to je nešto što Crna Gora i Hrvatska treba da riješe bilateralno“, poručio je Lipavski, koji je u petak boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

