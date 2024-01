Hrvatski narod obogaćuje društvo i doprinosi kulturnoj raznolikosti

Podgorica, (MINA) – Hrvatski narod u Crnoj Gori obogaćuje društvo i značajno doprinosi raznolikosti na kulturnoj sceni, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je čestitao Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori predsjedniku Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimiru Dekoviću i svim pripadnicama hrvatskog naroda.

Milatović je rekao da ovaj važan dan predstavlja priliku za odavanje počasti bogatoj kulturnoj baštini koju članovi hrvatske zajednice kontinuirano obogaćuju i brižno čuvaju.

„Vaša neumorna predanost očuvanju kulturnog nasleđa kao i dugogodišnji doprinosi izgradnji zajednice nisu samo vrijednosti koje se cijene, već i temelji na kojima počiva naša multietnička i multikulturalna stvarnost“, navodi se u čestitki.

Milatović je istakao izuzetan značaj hrvatskog naroda u Crnoj Gori, čije prisustvo ne samo da obogaćuje društvo, već i značajno doprinosi raznolikosti na kulturnoj sceni.

Kako je kazao, samo ujedinjeni u poštovanju prema različitostima, mogu se zajednički graditi mostove koji povezuju kulture i tradicije, oblikujuću budućnost koja će biti otvorena, inkluzivna i prosperitetna za sve.

„Neka ova čestitka bude izraz mog dubokog poštovanja prema vašim doprinosima i želja za daljim uspjesima“, naveo je Milatovića.

