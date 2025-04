Hristodulidis: Nadam se da će Crna Gora zatvoriti sva poglavlja tokom kiparskog predsjedavanja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Kipra Nikos Hristodulidis kazao je da se nada da će Crna Gora tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU), u prvoj polovini naredne godine, zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, otvarajući put do punopravnog članstva u Uniji.

Hristodulidis, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, sastao se u Vili Gorica sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

U kratkoj izjavi za medije, Hristodulidis je rekao da posjećuje Crnu Goru u kontekstu priprema Kipra za predsjedavanje Savjetom EU, u prvoj polovini naredne godine.

“Moj posjeta Crnoj Gori naglašava važnost koju pridajemo evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, posebno Crne Gore”, dodao je Hristodulidis.

On je podsjetio da su prva poglavlja u pristupnim pregovora sa EU otvorene i zatvorene tokom prvog kiparskog predsjedavanja, u drugoj polovini 2012. godine.

“Nadam se da ćete tokom našeg drugog predsjedavanja, u prvoj polovini naredne godine, zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, otvarajući put Crnoj Gori da postane 28. država članica EU”, kazao je Hristodulidis.

On je rekao da će sa Milatovićem razgovarati o bilateralnim odnosima, oblasti u kojima mogu poboljšati saradnju, ali i načinima za unapređenje saradnje.

Milatović je poželio dobrodošlicu Hristodulidisu i naglasio koliko cijeni poziciju Kipra kada je u pitanju budućnost Crne Gore u EU.

Kako je rekao, posjeta Hristodulidisa je dobra prilika za razgovor o jačanju bilateralnih odnose između Crne Gore i Kipra.

“Štaviše, da vidimo i kako Kipar može još više podržati perspektivu Crne Gore u EU, posebno uoči predsjedavanja Savjetom Unije koje će preuzeti sljedeće godine”, naveo je Milatović.

