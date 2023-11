HRA: Od Šaranovića tražimo nultu toleranciju na torturu

Podgorica, (MINA) – Novi ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, za razliku od dosadašnjih, mora pokazati da razumije da vladavina prava podrazumijeva apsolutnu zabranu torture, saopštili su iz Akcije za ljudska prava (HRA) dodajući da od njega traže nultu toleranciju na torturu.

HRA je podržala preporuku Evropske komisije (EK) Crnoj Gori da mora pojačati napore za sprovođenje djelotvornih istraga policijske torture i nezakonite upotrebe sredstava prinude.

Kako su podsjetili, isto su od Crne Gore zahtjevali UN-ov Komitet protiv torture (CAT) prošle i Evropski komitet za sprečavanje torture (CPT) ove godine, ali bez vidljivih rezultata.

“Žalimo zbog propusta EK da kritikuje promociju nekažnjivosti torture od bivšeg ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i tako preventivno djeluje na novog ministra Danila Šaranovića da i on ne prkosi evropskim standardima”, kazali su iz HRA.

Oni su naveli da se, u izvještaju EK, pogrešno – afirmativno – navodi da je Adžić suspendovao četiri policijska inspektora optužena za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem nakon što su u medije procurili dokazi o policijskoj torturi.

“Umjesto da je kritikovano to što je nezakonito i protivno evropskim standardima devet mjeseci odbijao da suspenduje službenike optužene za torturu istovremeno ubjeđujući javnost u njihovu nevinost”, dodali su iz HRA.

Oni su kazali da od Šaranovića očekuju da bude stručniji od Adžića i da se odmah obavijesti o svim dosadašnjim preporukama međunarodnih i domaćih organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Kako su iz HRA dodali, od Šaranovića očekuju i uradi ono što se od Crne Gore već decenijama očekuje – obezbijedi nultu toleranciju na zlostavljanje pogotovo među inspektorima kriminalističke policije.

“Novi ministar unutrašnjih poslova, za razliku od dosadašnjih, mora pokazati da razumije da vladavina prava podrazumijeva apsolutnu zabranu torture”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da on mora zaustaviti prije svega iznuđivanje iskaza teškim nasiljem tako što će se založiti da se sankcionišu svi u Upravi policije koji su u tome učestvovali, tako što su torturu naređivali, primjenjivali i zataškavali.

“Na taj način će podržati sve one policajce koji policijski posao vrše zakonito, u opštem interesu”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da i novi Vrhovni državni tužilac mora biti osoba koja će dati uputstvo državnim tužiocima da se ne zaustavljaju na izviđanju i procesuiranju samo neposrednih izvršilaca torture, već i njima nadređenih šefova, u slučajevima u kojima je očigledna matrica koja se ponavlja.

Iz HRA su precizirali da je riječ o slučajevima u kojima su se iskazi iznuđivali istim metodama udaranja, elektro-šokovima, gušenjem plastičnim kesama, u što su svi mogli da se uvjere gledajući fotografije policijske torture, koje su objavljene u martu, zahvaljujući dekodiranju SKY aplikacije.

“Samo takav, odlučan i nepristrasan pristup može osigurati s jedne strane, povjerenje u sposobnost institucija da obezbijede vladavinu prava, a sa druge odgovornost državnih službenika za počinjene zločine i sprečavanje njihovog ponavljanja u budućnosti”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da su blagovremeno obavijestili i Delegaciju EU o 23 slučaja iznuđivanja iskaza iz perioda 2020-2021.

Kako su iz HRA naveli, optužnice su do danas podignute samo u dva slučaja i to samo protiv neposrednih izvršilaca.

“Svi ostali predmeti su još uvijek u predistražnoj fazi, više od tri godine, što pokazuje da ne postoji spremnost ili kapacitet državnih tužilaca da sprovedu djelotvorne istrage”, rekli su iz HRA.

Oni su naveli da, takođe, uprkos ponavljanja istog obrasca zlostavljanja u svim tim slučajevima, niko od nadređenih službenika koji su rukovodili policijskim akcijama protiv oštećenih, još nije ni blizu da odgovara, iako je CPT zahtijevao od Crne Gore da tu odgovornost obezbijedi još 2017 godine.

“Tolerancija nekažnjivosti torture obeshrabruje žrtve, a ohrabruje počinioce ovih zločina, kako one koji su to činili u prošlosti, tako i one koji bi to mogli činiti u budućnosti”, upozorili su iz HRA.

To, kako su zaključili, stvara ozbiljne posljedice po pravdu, vladavinu prava i povjerenje građana u državne institucije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS