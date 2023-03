Hitno potreban odlučan i opipljiv napredak u vladavini prava

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je hitno potreban odlučan i opipljiv napredak u oblasti vladavine prava, poručio je predstavnik Evropske komisije (EK) Majkl Miler na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Crne Gore i EK.

Miler, koji je šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK za susjedstvo i pregovore o proširenju, kazao je da Crna Gora mora da se refokusira na put pristupanja Evropskoj uniji (EU).

“Nakon jednog broja zabrinjavajućih odluka koje su donešene u prethodnoj godini suprotno savjetima Evropske komisije i Venecijanske komisije, u 2023. godini je hitno potreban odlučan i opipljiv napredak u oblasti vladavine prava, u kojoj postoje dobro poznati ključni nedostaci”, poručio je Miler na sastanku koji se u hibridnom formatu održava u Podgorici.

On je rekao da je potrebna j fokusirana i kredibilna usredsređenost na taj cilj od izvršne vlasti, Skupštine i pravosuđa, kao potpora nastojanju da Crna Gora napreduje na svom putu ka EU.

Miler je kazao da je EK ključni partner Crne Gore i da je spremna da pruži podršku.

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić rekla je da su, prevazilaženjem institucionalnog zastoja, sada u poziciji da usmjere sve napore i pojačaju aktivnosti kako bi ispunili preostala privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 i dali novu dinamiku procesu evropske integracije u cjelosti.

Ona je naglasila da nedavni izbor troje sudija Ustavnog suda, iako je potrajao, potvrđuje mogućnost da se pokaže politička zrelost i odgovornost pronalaženjem kompromisa koji je u interesu društva u cjelini.

Žižić je istakla da imenovanje preostalih visokih sudijskih funkcija – četvrtog sudije Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca, vansudskih članova Sudskog savjeta, kao i predsjednika Vrhovnog i Privrednog suda, ostaje na vrhu liste prioriteta.

“Duboko smo svjesni da je to preduslov za dalje jačanje nezavisnosti, profesionalizma i odgovornosti pravosuđa, kao i nesmetanog i stabilnog funkcionisanja sistema vladavine prava”, navela je ona.

Osvrćući se na urađeno u proteklom periodu, Žižić je istakla da stabilan i fokusiran operativni rad organa za sprovođenje zakona već daje dobre rezultate na terenu.

Ona je dodala da su u Vladi svjesni da su potrebni dalji napori u borbi protiv korupcije i nekim ključnim oblastima organizovanog kriminala, uključujući oduzimanje imovine i poboljšanje korišćenja sporazuma o priznanju krivice.

Taj pozitivan trend, kako je rekla Žižić, potvrđuje i najnovija akcija Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalne jedinice policije koja je sprovedena prije nekoliko dana, a kojom je određen pritvor za 17 osumnjičenih, od kojih su većina bivši i aktivni policajski službenici.

“Oni su osumnjičeni za krijumčarenje tri tone kokaina, kao i za više drugih teških krivičnih djela, poput pranja novca, izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenog držanja oružja”, podsjetila je Žižić.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost predstavnici EK i relevantnih crnogorskih institucija, analizirani su ostvareni rezultati.

Navodi se da su razmatrani ključni naredni koraci u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24, koje se odnose na reformu pravosuđa, temeljna prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, pravosudnu i saradnju u oblasti borbe protiv krijumčarenja droga i protiv terorizma, kao i migracije i upravljanje granicama.

