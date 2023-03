Hitno osigurati potpunu bezbjednost u sudovima

Podgorica, (MINA) – U crnogorskim sudovima potrebno je hitno osigurati potpunu bezbjednost zaposlenih i stranaka, saopštili su iz Sudskog savjeta.

Članovi Sudskog savjeta izrazili su saosjećanje sa žrtvama tragičnog događaja u Osnovnom sudu u Podgorici, uz iskrene želje da se što brže oporave od zadobijenih povreda.

“Savjet apeluje da se pitanje bezbjednosti svih zaposlenih i stranaka u sudovima konačno riješi na adekvatan i održiv način”, kaže se u saopštenju Sudskog savjeta.

Oni su kazali da današnji nemili događaj apostrofira zgradu u kojoj se nalaze prostorije Osnovnog suda u Podgorici, Suda za prekršaje i Osnovnog državnog tužilaštva.

Podsjeća se da je ta zgrada projektovana i izgrađena početkom osamdesetih godina prošlog vijeka, za potrebe tadašnjeg Titograda, a već dugo svojim prostornim kapacitetima ne zadovoljava potrebe ta tri državna organa.

Iz Sudskog savjeta su ukazali da zgradu svakodnevno posjeti više hiljada građana u želji da ostvare svoja prava, ali i veliki broj advokata i drugih državnih službenika, i da se o bezbjednosti stara svega četiri policijska službenika.

“Trenutno ne postoji mogućnost da se svi oni koji uđu u zgradu prethodno potvrgnu kontroli skenerom, a ni objektivne mogućnosti da budu pojedinačno iskontrolisani zbog arhitektonskog rješenja i tri ulaza u zgradu, koja nije projektovana za toliki broj korisnika”, navodi se u saopštenju.

Iz Sudskog savjeta su naveli da je neophodno da se pristupi hitnoj realizaciji izgradnje novog objekta, koji će biti projektovan u skladu sa najvišim bezbjednosnim standardima.

“Na problem bezbjednosti u ovoj zgradi je više puta ukazano javnosti, a nažalost, danas svjedočimo da adaptacija ulaza i iznalaženje novih modaliteta kontrole lica koja ulaze u zgradu nijesu dali željene rezultate”, rekli su oni.

Sudski savjet u saradnji sa Vrhovnim sudom pozvao je predstavnike Vlade na zajednički sastanak, kako bi u najkraćem roku bile preduzete konkretne aktivnosti na rješavanju tog problema.

