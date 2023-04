Hitno donijeti odluku o vansudskom poravnanju

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Vladu Crne Gore da hitno donese odluku kako bi vansudskim poravnanjem porodice žrtava stradalih i ranjenih u mjestu Murino ostvarile pravo na nadoknadu štete od države.

Iz te nevladine organizacije su reagovali povodom 24 godine od najtragičnijeg događaja na prostoru Crne Gore tokom NATO bombardovanja.

U bombardovanju varošice Murino, 30. aprila 1999. godine, stradalo je šest civila, od kojih troje djece, a povrijeđeno je osam građana, i oštećen niz objekata.

“Niko nije odgovarao zbog nevino stradalih civila, a ni njihove porodice nijesu dobile materijalnu odštetu zbog pretrpljenih gubitaka”, kazali su iz CGO-a.

Kako se navodi, porodice žrtava su tužile državu Crnu Goru uz tvrdnju da tog dana niko u mjestu Murino nije bio upozoren na opasnost od bombardovanja, iako je NATO unaprijed obavještavao nadležne o ciljevima koje će gađati.

“Taj tužbeni zahtjev je odbačen kao navodno zastario”, saopšteno je iz CGO-a.

Ministar pravde Marko Kovač najavio je u subotu da će pokrenuti inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu.

