Helikopter VCG gasi požar na Zagaraču

Podgorica, (MINA) – Helikopter Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore (VCG), Bell 412, na zahtjev Službe zaštite i spašavanja Danilovgrada učestvuje u gašenju požara na lokalitetu Zagarač, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako su kazali iz tog resora, Helikopter Bell 412 sa opremom za gašenje požara ima kapacitet do 1.570 litara vode u jednom naletu.

“U skladu sa trećom misijom koja se odnosi na pomoć civilnom stanovništvu i institucijama u slučaju elementarnih nepogoda, Ministarstvo odbrane i VCG sa svim resursima na raspolaganju su za angažovanje”, navodi se u saopštenju.

