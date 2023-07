Hadžić: Vjerujem da će vladu podržati značajno više od 41 poslanika

Podgorica, (MINA) – Nezavisni poslanički kandidat sa liste Pokreta Evropa sad (PES) Seid Hadžić kazao je da očekuje da će novu vladu podržati značajno veći broj od 41 poslanika, kao i da će nova izvršna vlast ispuniti pun mandat.

“Za formiranje vlade potreban je minimum 41 poslanik, koji će podržati njen izbor, a ja očekujem da ovu vladu podrži značajno veći broj od 41”, rekao je Hadžić portal RTCG.

On je naveo da ne zna da li će svi naći mjesto u vladi, ali da vjeruje u odgovoran odnos prema građanima od svih izabranih predstavnika u Skupštini.

“Vjerujem da će 44. vlada odraditi puni mandat i uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju (EU). Stabilnost vlade ne zavisi toliko od broja potpisa podrške i generalno podrške u parlamentu koliko od posvećenosti većine zajedničkom cilju”, istakao je Hadžić.

On je naveo da vlade, čija je okosnica bila Demokratska partija socijalista (DPS) nijesu imale izraženije većine, ali su uglavnom rezultirale punim mandatom.

Kako je Hadžić dodao, osnovni cilj bi trebalo da bude formiranje većine koja bi posvećeno radila na realizaciji zajedničkog programa.

Prema njegovim riječima, 44. vlada suštinski treba da riješi mnogobrojne probleme u Crnoj Gori po pitanju standarda građana, zdravstva, investicija, plata i penzija.

“Vlada treba da bude sastavljena od kompetentnih i stručnih kadrova i treba da bude nesumnjivo evropska u pravom smislu te riječi i reformska na svim poljima ka uspostavi vladavine prava”, istakao je Hadžić.

On je naveo da je izlaznost na prethodnim vanrednim parlamentarnim izborima pokazala određeni stepen umora i razočaranja kod birača usljed nemogućnosti pobjednika prethodnih parlamentarnih izbora da ostvare stabilnu većinu u parlamentu.

“Kao posljedicu takve političke realnosti imamo institucije koje funkcionišu već duži vremenski period u v.d. stanju, sa čestim kadrovskim promjenama što je izazvalo veliku nestabilnost i pad povjerenja građana u eventualne promjene”, ocijenio je Hadžić.

On je rekao da bi ponavljanje takve greške moglo dovesti do trajne apatije birača, što bi u budućnosti dovelo do male izlaznosti i omogućilo povratak na scenu političkih subjekata kojima je mjesto u prošlosti.

“S druge strane, iz rezultata PES na svim izbornim ciklusima u prethodnih godinu, jasno se tumači da ekonomski rezultati, koji su opipljivi za građane, vrlo lako eliminišu teme “svađalice” koje su nam dominantno plasirane u svim izbornim ciklusima prethodnih 30 godina “, smatra Hadžić.

On je rekao da ključni prioriteti 44 vlade treba da budu institucionalna stabilnost, nastavak borbe protiv korupcije i kriminala, finansijska stabilnost države i nastavak izgradnje ključnih kapitalnih projekata i što skorije pridruživanje EU.

“Od naredne Vlade takođe očekujem drugačiji odnos prema bošnjačkom narodu od onoga koji je uspostavio DPS, a nažalost preuzela aktuelna ekipa prilikom formiranja manjinske vlade”, kazao je Hadžić.

On je dodao da očekuje “promociju kvalitetnog kadra iz redova bošnjačkog naroda u odnosu na kvantitet bez ikakvog kriterijuma”.

