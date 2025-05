Gutić: Dužni smo istrajati u borbi za pravdu i dostojanstvo svake žrtve

Podgorica, (MINA) – Deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore mrlja je na obrazu države i učinjena nepravda može biti ispravljena samo adekvatnim reagovanjem svih nadležnih institucija, kazao je potpredsjednik Bošnjačke stranke (BS) i ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić.

Delegacija BS je danas u Herceg Novom prisustvovala obilježavanju 33. godišnjice ratnog zločina Deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore.

Gutić je, kako je saopšteno iz BS-a, rekao da je taj ratni zločin mrlja na obrazu države i da učinjena nepravda može biti ispravljena samo adekvatnim reagovanjem svih nadležnih institucija.

On je kazao i da je porazna činjenica da i nakon 33 godine od tog zločina porodice stradalih ne mogu naći utjehu, sa obzirom na to da danas posmrtni ostaci nijesu pronađeni, a spomen obilježja ispred Centra bezbjednosti (CB) Herceg Novi i dalje nema.

Gutić je naglasio važnost njegovanja kulture sjećanja na ovaj i druge ratne zločine, kako bi se i sadašnje i buduće generacije suočile sa pravom stranom istorije.

“Ovaj datum nas podsjeća da se zločini ne smiju zaboraviti, niti prećutati. Dužnost svih nas je da njegujemo kulturu sjećanja i da istrajemo u borbi za pravdu i dostojanstvo svake žrtve,“ poručio je Gutić.

Iz BS-a su rekli da je podatak da u obrazovnom programu Crne Gore nema sadržaja kojim se pominje ratni zločin Deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore koji se dogodio 1992. godine u Herceg Novom, pokazatelj da je država pala na ispitu, te da je neophodno realno suočavanje s prošlošću na svim nivoima, od udžbenika do državne politike.

Oni su podsjetili da su, na inicijativu Gutića i resora kojim rukovodi, nedavno su usvojene Izmjene zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, prema kojim je Crna Gora prvi put priznala institut civilne žrtve rata, a Vlada donijela Odluku o isplati obeštećenja porodicama stradalih u ovom zločinu.

Kako je kazao Gutić u obraćanju, institucionalno je napravljen korak ka pravdi za civilne žrtve i njihove porodice, a sada je red na sudstvo i tužilaštvo da utvrde okolnosti pod kojim su se desili zločini, te procesuira i adekvatno kazni počinioce i nalogodavce.

U okviru obilježavanja ovog događaja ispred CB Herceg Novi tradicionalno su položene ruže i ljiljani, u znak sjećanja na stradale u ovom zločinu.

Obilježavanju su prisustvovale porodice žrtava, predstavnici nevladinog sektora, vjerskih zajednica, kao i brojni građani iz Crne Gore i predstavnici udruženja žrtava rata iz Bosne i Hercegovine.

