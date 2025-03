Gutić: Cilj da domovi starih pružaju raznovrsne usluge

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoji pet domova starih, a cilj Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije je da te ustanove postanu pružaoci raznovrsnih usluga, koje će starijim građanima omogućiti život dostojan čovjeka u zajednici, kazao je resorni ministar Damir Gutić.

On je, na svečanosti povodom obilježavanja dvije godine Doma starih „Nikšić, rekao da je jasno da Crna Gora spada u zemlje sa visokim indeksom starenja.

Gutić je ukazao da u Crnoj Gori postoji pet domova starih, te da je u planu izgradnja Doma starih u Plavu.

„Ukupan broj korisnika/korisnica je oko 820“, naveo je Gutić.

On je ukazao da te ustanove ne nude samo smještaj, već i niz drugih usluga, poput dnevnih boravaka, pomoći u kući, savjetovanja i skloništa.

„Naš cilj je da ove ustanove u budućnosti postanu pružaoci raznovrsnih usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite, koje će starijim građanima omogućiti život dostojan čovjeka u zajednici“, istakao je Gutić.

On je naglasio da su u svim domovima, čiji je osnivač država, registrovane zdravstvene ambulante koje korisnicima pružaju primarne zdravstvene usluge.

„Naša dužnost je da osiguramo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za sve korisnike, a to podrazumijeva kontinuiranu brigu i unaprjeđenje uslova u svim našim ustanovama. Kroz projekte koje realizujemo uz podršku međunarodnih organizacija, poput UNDP-a, radimo na širenju mreže dnevnih boravaka i drugih usluga socijalne zaštite“, dodao je Gutić.

On je kazao da Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u kontinuitetu radi na jačanju sistema socijalne i dječje zaštite, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života najosjetljivijih grupa u društvu.

Prema riječima Gutića, u narednom periodu planirano je i dalje unapređivanje zakonskog okvira, kao i usvajanje novih strategija koje će omogućiti deinstitucionalizaciju, čime će korisnicima omogućiti što više samostalnosti i uključenosti u zajednicu.

„Integrisane usluge, koje uključuju zdravstvenu, socijalnu i kulturnu podršku su ključne za unaprjeđenje života starijih građana“, zaključio je Gutić.

Vršiteljka dužnosti direktorice Dom starih „Nikšić“ Jelena Banjević kazala je da ovaj jubilej ima poseban značaj za zaposlene i za korisnike usluga.

Ona je rekla da u toj ustanovi rade ljudi koji svakom korisniku pristupaju sa osjećajem, pažnjom i toplinom.

„Sa svakim novim danom trudimo se da im pružimo ono što im nedostaje najviše, a to je toplina porodičnog doma. Sa druge strane to nam je nesebično uzvraćeno njihovom dobrotom, pažnjom i uvijek upaljenom lučom roditeljske brige i dijeljenja mudrosti satkane od najtananijih životnih niti“, navela je Banjević.

Ona se zahvalila svim prijateljima-donatorima, ljudima velikog srca i velikog razumijevanja za specifične potrebe ustanove.

Kako je kazala, vrijednim donacijama, uspjeli su da u najvećoj mogućoj mjeri osnaže kapacitete i tako korisnicima znatno poboljšaju kvalitet pruženih usluga.

