Grupa NVO: Postupak protiv Mandića ugrožava slobodu govora

Podgorica, (MINA) – Odluka Uprave policije da pokrene prekršajni postupak protiv novinara Brana Mandića zbog utemeljene satirične kritike koju je saopštio u jednoj od svojih kolumni je uznemirujuća i ugrožava slobodu govora, saopštila je grupa crnogorskih nevladinih organizacija (NVO).

U saopštenju koje potpisuje devet NVO poziva se Uprava policije da odustane od prekršajnog gonjenja i pokaže da je konstrutivna društvena kritika poželjna, a sloboda govora zaštićena tekovina.

“Smatramo da i samo pokretanje prekršajnog postupka za takvu stvar ugrožava slobodu govora zaštićenu Ustavom i zakonima Crne Gore, kao i međunarodnim standardima slobode izražavanja”, kaže se u saopštenju.

Iz grupe NVO su naveli da će se Mandić, na osnovu prekršajne prijave koju je podnio šef Stanice za javni red i mir u podgoričkom Odjeljenju bezbjednosti Aleksa Rečević, naći pred sudom, zbog toga što je autorskim tekstom štitio dostojanstvo koleginice od seksističkog, javnog istupa univerzitetskog profesora, ali i ukazao na nedopustivo ćutanje nadležnih u tom slučaju.

Kako se dodaje u saopštenju, Mandić bi zbog toga mogao biti poslat i u zatvor.

Iz grupe NVO su naglasili da je Mandićev tekst satira, koja na osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava, uživa visok stepen zaštite i podrazumijeva oštriji, polemičan izraz u iznošenju vrijednosnih sudova o kontroverznim pitanjima u društvu, upravo u cilju pokretanja debate od javnog interesa.

“Kolumnom je Mandić problematizovao sporno ponašanje univerzitetskog profesora, koji je javna ličnost, i koji mora da trpi veći stepen tolerancije na krtitiku u odnosu na obične građane”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da Kodeks novinara Crne Gore naglašava da su „činjenice neprikosnovene, a da je komentar slobodan“.

Na taj način se, kako su dodali, pravi razlika između novinskog izvještavanja i kolumne, činjenica i vrijednosnih sudova, dajući kolumnistima veći stepen slobode u problematizovanju pitanja od javnog interesa.

“Mandićeva kolumna nije činjenično pogrešna, u njoj je izražen vrijednosni sud, s kojim se svi ne moraju složiti, ali koji mora uživati zaštitu u demokratskom društvu”, kazali su iz grupe NVO.

Prema njihovim riječima, krajnje je problematična i sporna primjena Zakona o javnom redu i miru na medijske i s njima povezane sadržaje na društvenim mrežama, na šta se poziva policija u prekršajnoj prijavi.

“Iako je u članu 7, stav 1 Zakona sankcionisano „vrijeđanje i drsko ponašanje“, Evropski sud za ljudska prava je odavno utvrdio zaštitu izražavanja koje sadrži i dozu vrijeđanja, pretjerivanja i provokacije, ako je činjenično utemeljeno i u kontekstu teme od javnog interesa”, navodi se u saopštenju grupe NVO.

Oni su pozvali Upravu policije da odustane od prekršajnog gonjenja.

“Imajući u vidu navedenu argumentaciju, a prije svih, osjećaj uznemirenosti koji je Mandić javno saopštio zbog postupka policije i suda, opisujući ga kao “državnu kontrolu i agresiju”, pozivamo Upravu policije da odustane od prekršajnog gonjenja i pošalje jasnu poruku javnosti da je konstrutivna, društvena kritika poželjna, a sloboda govora zaštićena tekovina”, kaže se u saopštenju.

U grupi NVO koje su reagovale na odluku Uprave policije su Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za demokratsku tranziciju (CDT),

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) i

Centar za ženska prava (CŽP).

Među njima su i Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut za medije Crne Gore (IMCG), Media centar, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS