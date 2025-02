Grupa Kamo Śutra danas blokira most Blaža Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” blokiraće danas most Blaža Jovanovića u Podgorici.

Iz grupe “Kamo Śutra” najavili su da će most biti blokiran od 17 sati i 26 minuta do 18 sati i 30 minuta.

“Pošto odgovor premijera Milojka Spajića ne sadrži odgovore, sa blokade će se opet čuti zahtjevi”, navodi se u objavi grupe “Kamo Śutra” na društvenim mrežama.

Oni su pozvali sve građane i građanke da im se sjutra pridruže.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” pozvala je ranije Spajića da do 1. februara, mjesec nakon tragedije na Cetinju, organizuje konferenciju za medije na kojoj će iskazati jasne stavove o njihovim zahtjevima i obavijestiti javnost o tome šta je sve urađeno od 1. januara kako bi se poboljšala bezbjednost svih građana u Crnoj Gori.

U odgovoru Spajića studentima navodi se da su svi članovi Vlade podložni promjeni, nakon evaulacije rada i detaljne analize učinaka.

On je to kazao u odnosu na zahtjev studenata za ostavkama ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora Alekse Bečića.

Spajić je u odgovorima podsjetio da je 3. januara održana vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, na kojoj su, povodom tragedije na Cetinju, donijeti brojni zaključci i preporuke, a koji su, kako je naveo, u najvećem dijelu komplementarni sa zahtjevima grupe “Kamo Śutra”.

Neformalna grupa studenata “Kamo śutra” do sada je organizovala tri protesta, na kojima su ih podržale hiljade građana.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

