Grbović, Obradović i Burzanović sudije Višeg suda za prekršaje

Podgorica, (MINA) – Sutkinja Suda za prekršaje u Budvi Amra Grbović i sudije podgoričkog Suda za prekršaje Krunoslav Obradović i Valentina Burzanović izabrani su za sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Iz Sudskog savjeta su rekli da su shodno zakonu sproveli intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas za izbor troje sudija Višeg suda za prekršaje.

Kako su naveli, intervjuisani su Radenko Bošković, Valentina Burzanović, Amra Grbović, Srđan Zeković, Slavica Jovović, Milisav Nikolić, Krunoslav Obradović, Katarina Padalica, Sonja Pepeljak, Rajko Radulović, Ana Radulović, Čedo Raičević i Maja Rakočević.

“Nakon obavljenih intervjua sa kandidatima i utvrđene Rang liste, Sudski savjet je donio odluku da se za sudije Višeg suda za prekršaje izaberu Grbović, Obradović i Burzanović”, rekli su iz Sudskog savjeta.

Oni su rekli da se shodno novom Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova, ispit za miritelje polaže pred Komisijom za izdavanje licince za rad miritelja koju čine tri člana.

Iz Sudskog savjeta su pojasnili da jedan član mora biti iz reda sudija osnovnih sudova, jedan iz reda sudija viših sudova i jedan sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Saopšteno je da je, na zahtjev Ministarstva rada i socijalnog staranja, Savjet za članove te Komisije odredio sutkinju Vrhovnog suda Vesnu Jočić, sutkinju podgoričkog Višeg suda Magdalenu Zečević i sutkinju Osnovnog suda u Beranama Anu Kenjić Đukić.

Kako se navodi, Savjet je donio Odluku o raspisivanju internog oglasa za popunjavanje jednog slobodnog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Herceg Novom.

Sudski savjet je najoštrije osudio neprimjereno obraćanje i prijetnje okrivljene stranke u postupku prema sutkinji Vesni Kovačević, predsjednici vijeća na suđenju održanom u petak u Višem sudu u Podgorici.

Kako se ističe, Savjet je, polazeći od ustavnih i zakonskih nadležnosti, u cilju zaštite nezavisnosti i integriteta sudija, apelovao da se prestane sa sve učestalijim pritiscima, napadima, prijetnjama i uvredama na postupanje i rad nosilaca sudijskih funkcija.

Savjet je pozvao druge nadležne državne organe da ispitaju da li, u konkretno tom slučaju, u nedoličnom ponašanju stranke u postupku, ima elementa nekog osuđujućeg djela.

“Savjet su ukazuje da se ponovo, i na taj način unosi strah među sudijama i podriva stabilnost i nezavisnost sudske grane vlasti”, zaključuje se u saopštenju.

