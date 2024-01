Granični policajac uhapšen zbog sumnje da je primio mito

Podgorica, (MINA) – Službenik Sektora granične policije N.J. uhapšen je zbog sumnje da je primio mito, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora su kazali da je N.J. uhapšen u aktivnosti službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije.

“Osnovano se sumnja da je N.J. na svom radnom mjestu počinio krivično djelo primanje mita od vozača autobusa, hrvatskog državljanina R.M”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je i R.M. uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo davanje mita.

Iz MUP-a su kazali da su osumnjileni sprovedene postupajućem osnovnom državnom tužiocu u Herceg Novom.

