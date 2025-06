Granična policija u Nikšiću oduzela oružje i municiju

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije izvršili su pretrese na dvije lokacije u Nikšiću i od Nikšićanina B.B. oduzeli vatreno oružje i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pripadnici policije, postupajući po naredbi suda, a na osnovu operativnih saznanja, pretresli dvije kuće i pomoćne objekta koje koristi B.B.

“Pronađeni su i privremeno oduzeti lovačka i poluautomatska puška, startni pištolj sa okvirom, tri okvira za automatsku pušku i 38 komada municije različite vrste i kalibra, za koje B.B. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju«, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se, nakon sprovedenih odgovarajućih vještačenja i dodatnih provjera, izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.

“Službenici Sektora granične policije nastavljaju sa sprovođenjem intenzivnih preventivno-represivnih aktivnosti usmjerenih na prepoznavanje, suzbijanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog djelovanja sa ciljem unapređenja ukupnog bezbjednosnog ambijenta, zaštite života građana i jačanja vladavine prava”, navodi se u saopštenju.

