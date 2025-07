Granična policija oduzela automobil od državljanina Poljske

Podgorica, (MINA) – Granična policija oduzela je od državljanina Poljske automobil za kojim je francuski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su u srijedu, na graničnom prelazu Božaj, kontrolisali državljanina Poljske A.R.(23) koji je upravljao vozilom marke Renault Clio njemačkih registarskih oznaka.

„Provjerom kroz baze podataka utvrđeno je da je za tim vozilom na snazi međunarodna potjernica koju je raspisao NCB Interpola Francuske 3. februara prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznato podgoričko Osnovno državno tužilaštvo, a A.R. i automobil su predati na dalju nadležnost službenicima Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje krivičnih djela u vezi sa motornim vozilima u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS