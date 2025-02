Građani za dan predali 20 komada oružje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani dobrovoljno su u nedjelju vratili 20 komada vatrenog oružja, 651 komad municije, četiri ručne bombe, mitraljez i djelove od oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je oružje vraćeno u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina.

Iz policije su kazali da su građani u Podgorici, Cetinju i Danilovgradu, dobrovoljno predali šest pištolja i šest pušaka, četiri ručne bombe i 326 komada municije različite vrste i kalibra.

Građani u Kotorusu policiji dobrovoljno vratili jednu pušku i 208 komada municije.

„U Bijelom Polju dobrovoljno je predato ukupno tri komada oružja od čega jedna puška, jedan pištolj i jedan mitraljez M53, 24 komada municije i djelovi od oružja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijskim službenicima u Nikšiću i Pljevljima dobrovoljno predate dvije puške, dva pištolja i 93 komada municije.

„Od početka januara Upravi policije je dobrovoljno predato ukupno 2.544 komada oružja, 85.077 komada municije, 278 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava“, rekli su iz policije.

Oni su podsjetili da oružje čiji su vlasnici bili članovi porodica ili srodnici, bez obzira na to da li se ili nije pred nadležnim sudom spoveo ostavinski postupak, shodno Zakonu o oružju, predstavlja nelegalno oružje, sve dok eventualno neko od pravnih nasljednika ne dobije dozvolu za držanje tog oružja od Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Napominjemo da građani mogu pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje, bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu”, kaže se u saopštenju.

