Građani vratili skoro 300 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani su, od početka kampanje Poštuj život – vrati oružje, policiji predali 296 komada vatrenog oružja i 13.485 komada municije različitog kalibra, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da su 8. maja pozvali građane da shodno Zakonu o oružju mogu bez bilo kakvih pravnih posljedica, nesmetano i dobrovoljno predati vatreno oružje bez obzira na to da li ga posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu i nezavisno o kojoj kategoriji vatrenog oružja je riječ.

„Od tog datuma građani su policiji predali 296 komada vatrenog oružja, 13.485 komada municije različitog kalibra, 32 minsko – eksplozivnih sredstava i 157 djelova oružja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je od stupanja na snagu Zakona o oružju vraćeno 2.315 komada vatrenog oružja, 49.712 komada municije različitog kalibra, 419 minsko-eksplozivnih sredstava i 1.285 djelova oružja.

Iz policije su kazali da, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, nastavljaju sa intenzivnijim sprovođenjem kampanje, u cilju podizanja svijesti građana o opasnosti od štetnih posljedica posjedovanja vatrenog oružja.

Kako su naveli, snimljena su tri video spota za kampanju koja će biti emitovana u narednom periodu, kao i tri radijske reklame, sa jasnim porukama i načinima na koje građani mogu, bez pravnih posljedica, policiji dobrovoljno da predaju vatreno oružje.

Iz policije su se zahvali svim građanima koji dobrovoljno policiji predaju oružje svakodnevno i svojim postupcima doprinose da zajedno stvraju još bezbjedniji ambijent za odrastanje djece i budućih generacija.

„Još jednom apelujemo na sve građane koji posjeduju oružje da iskoriste ovu mogućnost doprinoseći tako ličnoj, ali i bezbjednosti svojih porodica i društva u cjelini“, zaključuje se u saopštenju.

