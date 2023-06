Građani vratili 564 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani su, od početka kampanje Poštuj život – vrati oružje, policiji dobrovoljno predali 564 komada vatrenog oružja i 18.862 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

“Od 8. maja građani su dobrovoljno predali i 60 minsko – eksplozivnih sredstva i 235 djelova oružja”, naveli su iz policije na Tviteru /Twitter/.

Uprava policije i Ministarstvo unurašnjih poslova kampanju sprovode uz podršku Organizacije za evropsku saradnju i bezbjednost OSCE.

