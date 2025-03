Građani u petak predali 13 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani u petak su dobrovoljno predali 13 komada oružja, 30 komada municije i pet ručnih bombi, saopšteno je iz Uprave policije.

Oružje i municija vraćeni su u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina.

Iz policije su rekli da su u Podgorici, Danilovgradu i na Cetinju građani dobrovoljno predali pet pištolja i pušku, 30 komada municije i jednu ručnu bombu.

„Službenicima policije u Baru i Tivtu dobrovoljno je vraćen jedan pištolj i četiri ručne bombe“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Bijelom Polju dobrovoljno predat jedan pištolj.

„Policijskim službenicima u Nikšiću, Šavniku i Pljevljima dobrovoljno je predato pet komada vatrenog oružja, i to tri pištolja i dvije puške“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je od početka godine dobrovoljno predato ukupno 3.337 komada oružja, 111.003 komada municije, 364 ručne bombe, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

Iz policije su podsjetili da pozivom na broj 122 građani mogu oružje vratiti bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu.

„Uprava policije pokrenula je i besplatni SOS telefonski broj 19969, kao i e-mail [email protected], za prijavu prijetećeg ponašanja i nasilja u vezi sa posjedovanjem oružja, kao mehanizam bliže saradnje i aktivnog učešća policije i građana u cilju stvaranja sigurnijeg ambijenta“, navodi se u saopštenju.

