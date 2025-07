Građani Tuzi neće ostati bez državne apoteke

Podgorica, (MINA) – Građani opštine Tuzi neće ostati bez državne apoteke, već će i dalje imati nesmetan pristup farmaceutskim zdravstvenim uslugama putem Montefarma, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

On je kazao da će pružanje usluga biti nastavljeno u postojećem prostoru, čime je obezbijeđen kontinuitet u snabdijevanju terapijama i pružanju farmaceutskih savjeta svim građanima.

Šimun je rekao da će apoteka u Risnu, takođe, nastaviti sa radom na dosadašnjoj lokaciji, dok ambulanta Stari Bar, u okviru barskog Doma zdravlja, ostaje na raspolaganju građanima kao i do sada.

„Postignut je dogovor kojim se obezbjeđuje nastavak korišćenja prostora u kojima se apoteke trenutno nalaze, čime su stvoreni svi uslovi za neprekidan rad, dostupnost terapije i farmaceutskih savjeta svim građanima“, kaže se u saopštenju.

Šimun je pozdravio korektan odnos i konstruktivan dijalog MK invest grupe sa Ministarstvom zdravlja, koji je, kako je naveo, vođen u duhu očuvanja državnog interesa i društvene odgovornosti.

„Zaštita zdravlja i sigurnost pacijenata ostaju u središtu pažnje zdravstvenog sistema, a Ministarstvo zdravlja ostaje posvećeno obezbjeđivanju dostupnih, sigurnih i kvalitetnih farmaceutskih i drugih zdravstvenih usluga za sve građane“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Šimun zahvalio građanima na ukazanom povjerenju u državne institucije.

