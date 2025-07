Građani se okupljaju u blizini Vile Gorica

Podgorica, (MINA) – Više stotina građana okupilo se u blizini Vile Gorica u Podgorici, na protestu koji je, povodom dodjele Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, organizovala neformalna građanska asocijacija STEGA.

Građani su okupljeni u Ulici Rista Stijovića, gdje je pojačano prisustvo policije.

Iz asocijacije STEGA ranije su apelovali na građane koji dođu na protestu da svoj revolt prema postupanju Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade iskažu na miran, kulturan i dostojanstven način.

Oni su upozorili sve koji su večeras, kao „zvanice“, pozvani na „ceremoniju dodjele“ nagrade, da činom prisustva postaju, ne samo saučesnici nezakonitog postupka koji će biti pravno poništen pred Upravnim sudom, već „ceremonijal dekor“ negaciji crnogorske kulture i afirmaciji primitivnog dnevnopolitičkog populizma.

Dobitnici Trinaestojulske nagrade za ovu godinu su, osim Vukovića, grafičar Veljo Stanišić i muzičar Miloš Karadaglić, koji je u ponedjeljak rekao da ne može da primi nagradu u trenutnim okolnosti.

Ceremonija, na kojoj će predsjednik Skupštine Andrija Mandić uručiti nagrade laureatima, počeće u 20 sati i 30 minuta u Vili Gorica.

