Građani potvrdili da Crna Gora nepokolebljivo korača ka pomirenju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani još jednom su potvrdili da Crna Gora nepokolebljivo korača ka pomirenju i sazrijeva kao društvo, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je zahvalio svim vjernicima koji su, kako je naveo, u nikad relaksiranijoj atmosferi proslavili Badnji dan.

Abazović je rekao da na Cetinju drugu godinu zaredom nije bilo policijske ograde, koja je ranije bila postavljana 20 godina u kontinuitetu.

Kako je naveo, na radost Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, nije bilo ni posebne potrebe za povećanim prisustvom policije.

“Ovim činom, građani su još jednom potvrdili da Crna Gora nepokolebljivo korača ka pomirenju, da dnevno sazrijeva kao društvo i da su zapravo “barijere” ostale samo u glavama nekolicine neodgovornih pojedinaca”, kazao je Abazović.

On je ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću, direktoru policije Zoranu Brđaninu i njegovim saradnicima čestitao na organizaciji.

Abazović je rekao da vjeruje da je svima dosta govora mržnje, vještačkih podjela i tenzija.

Prema njegovim riječima, pobijedila je ljubav koju simboliše Božić.

“Iako je put dug – miriše pomirenje! Stoga, budimo solidarni, tolerantni i pravedni jedni prema drugima. “Ljubimo bližnjeg svog” jer kad smo zajedno svaki cilj postaje dostižan”, naveo je Abazović na Fejsbuku /Facebook/.

On je čestitao Božić, sa željom da praznik donese radost.

“Da svaki naredni dočekamo u još boljoj atmosferi i većoj slozi među našim građanima svih vjera i nacija. Crna Gora to može i zaslužuje”, poručio je Abazović.

