Građani širom Crne Gore pale svijeće za žrtve tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Građani više crnogorskih opština paljenjem svijeća odaju počast nastradalima u pucnjavi na Cetinju.

Više stotina građana Podgorice okupilo se na Trgu nezavisnosti kako bi zapalili svijeće.

Paljenje svijeća organizovano je prethodno i na Cetinju, ispred spomenika Lovćenska vila.

Na isti način poštu žrtvama tragedije odaju i građani Nikšića, Pljevalja, Bijelog Polja, Herceg Novog.

U pucnjavi koja se u srijedu dogodila na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od kojih dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

U Crnoj Gori je trodnevna žalost.

