Građani od početka godine predali 3,4 hiljade komada vatrenog oružja

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore su od početka godine dobrovoljno policiji predali 3.391 komad oružja, 113.927 komada municije, 365 ručnih bombi i i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su zahvalili građanima koji su prepoznali značaj kampanje „Poštuj život, vrati oružje“ sa ciljem izgradnje mirnog i sigurnog okruženja za sve.

Navodi se da dosadašnjem interesovanju i aktivnom učešću u kampanji svjedoči dobar odziv građana, naročito sa područja Podgorice, Danilovgrada i Cetinja.

Kako su kazali iz policije, u tim gradovima je do sada vraćeno preko 1,8 hiljada komada oružja, preko 50 hiljada komada municije, 145 bombi, kao i velika količina eksplozivnih sredstava.

Navodi se da su, u proteklih šest dana, u opštinama širom Crne Gore dobrovoljno vraćena 54 komada oružja, 2.924 komada municije, jedna ručna bomba, detonatorske kapisle i djelovi od oružja.

„U Podgorici, Danilovgradu i Cetinju građani su dobrovoljno predali policiji 26 komada oružja, od čega 19 pištolja i sedam pušaka, kao i 832 komada municije različite vrste i kalibra“, kaže se u saopštenju.

U Baru, Tivtu i Kotoru dobrovoljno su vraćena tri pištolja i jedna puška, 1.855 komada municije, dvije detonatorske kapisle i više djelova oružja.

„U Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu i Rožajama, dobrovoljno je predato 17 komada oružja, od čega devet pištolja i osam pušaka, zatim 198 komada municije i jedna ručna bomba“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je njihovim službenicima u Nikšiću, Plužinama, Žabljaku i Pljevljima, dobrovoljno predato pet pištolja i dvije puške, kao i 39 komada municije.

„Pozivamo građane da nastave sa odgovornim i savjesnim odnosom kojim pokazujemo zajedničku brigu za zajednicu i doprinosimo sigurnijem društvu“, dodaje se u saopštenju policije.

