Građani od početka godine predali 3.695 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani su od početka godine dobrovoljno predali 3.695 komada oružja, 122.919 komada municije, 420 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava, saopšteno je iz Uprave policije.

Oružje i municija vraćeni su u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina.

Iz policije su rekli da je u proteklih 17 dana, u opštinama širom Crne Gore, dobrovoljno predato 35 komada oružja, 631 komad municije, dvije ručne bombe, protivavionska municija, minobacačke granate, mine i djelovi oružja.

„U Podgorici, Cetinju i Danilovgradu, građani su dobrovoljno predali policiji 20 komada oružja, od čega 13 pištolja i sedam pušaka, kao i 167 komada municije“, kaže se u saopštenju policije.

Navodi se da su građani u Baru i Herceg Novom, dobrovoljno predali četiri komada oružja, od čega jedan pištolj i tri puške, 70 komada municije, i djelovi oružja.

„U Bijelom Polju, Plavu, Beranama, Mojkovcu i Rožajama, dobrovoljno je predato pet komada oružja, od čega četiri pištolja i jedna puška, 341 komad municije različite vrste i kalibra, jedna ručna bomba, jedna minobacačka granata, jedna tromblonska kumulativna mina, četiri tromblonske trenutne mine i djelovi oružja“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je u Nikšiću i Pljevljima dobrovoljno predato šest komada vatrenog oružja, od čega pet pištolja i jedna puška, 53 komada municije i jedna ručna bomba.

„Pozivamo građane da nastave sa odgovornim i savjesnim odnosom kojim pokazujemo zajedničku brigu za zajednicu i doprinosimo sigurnijem društvu“, kaže se u saopštenju.

