Građani Nikšića da prokuvavaju vodu za piće

Podgorica, (MINA) – Građani Nikšića treba da prokuvaju vodu za piće prije upotrebe, kazali su iz nikšićkog Vodovoda.

Iz tog preduzeća su rekli da je u Nikšiću, usljed enormnih kišnih padavina, povećana mutnoća vode za piće.

“U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, neophodno je prije upotrebe za piće vodu prokuvati, naročito djeca i hronični bolesnici”, rekli su iz nikšićkog Vodovoda.

