Građani i večeras blokirali saobraćaj na Cetinju i u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Građani Cetinja i Kotora i večeras su blokirali gradske saobraćajnice u znak podrške neformalnoj grupi studenata “Kamo Śutra”, koja, zbog tragedije na Cetinju, traži smjene ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečiča.

Gradska riva u Kotoru danas je bila blokirana za saobraćaj na 23 minuta, u znak sjećanja na 23 žrtve ubistava koja su se dogodila na Cetinju.

Kotorani će se, kako se čulo na večerašnjim skupu, pridružiti sjutra studentima u Podgorici na šestosatnoj blokadi ispred Vlade, prenosi Skala Radio.

Grupa građana Cetinja je i večeras u 17 sati i 26 minuta blokirala magistralni put Cetinje-Podgorica, u mjestu Kruševo ždrijelo.

Na transparentima, koje su tokom večerašnjeg protesta nosili građani, pozivaju se svi koji su u mogućnosti da sjutra dođu u Podgoricu na protest, višesatnu blokadu ispred zgrade Vlade, koji organizuje neformalna grupa studenata, prenosi Radio Cetinje.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” pozvala je građane iz svih gradova Crne Gore na zajedničku blokadu sjutra ispred zgrade Vlade u Podgorici od 11 sati do 17 sati i 26 minuta.

Neformalna grupa studenata, nakon zločina na Cetinju, traži da predsjednik Vlade Milojko Spajić smijeni ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Aleksu Bečića.

Među zahtjevima je i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

