Građani da učestvuju u programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) pozvao je građane da učestvuju u Nacionalnom organizovanom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Iz IJZ su podsjetili da je mart posvećen borbi protiv raka debelog crijeva, a sa ciljem podizanja svijesti o učestalosti, faktorima rizika i značaju prevencije ove bolesti.

“Rak debelog crijeva se može uspješno liječiti ako se otkrije u ranoj fazi”, kazali su iz IJZ, navodeći da je problem to što u prvom stadijumu bolest uglavnom nema simptome ili su oni nespecifični.

Zbog toga se, kako su pojasnili, često otkriva tek kada je uznapredovala, što značajno otežava liječenje i smanjuje šanse za izlječenje.

“Zbog toga je ključno koristiti dostupne mjere prevencije, prije svega kroz Organizovani skrining program raka debelog crijeva”, kazali su iz IJZ.

Oni su naglasili da taj program omogućava rano otkrivanje bolesti i smanjenje smrtnosti.

Kako je saopšteno iz IJZ, u Crnoj Gori je tokom 2023. i prošle godine, u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, pozvano je 53 odsto ciljne populacije da učestvuje u skrining programu.

“Kod 6 odsto testiranih osoba skrining test je pokazao pozitivan rezultat, nakon čega su upućeni na dalju dijagnostiku”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, kao rezultat dodatnih pregleda, 176 uzoraka poslato na patohistološku analizu u Centar za patologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

“Analize su pokazale da su kod 112 uzoraka (što čini dvije trećine) otkrivene premaligne lezije, dok je kod 18 uzoraka (10 odsto) postavljena dijagnoza raka debelog crijeva”, navodi se u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su naglasili da ti podaci naglašavaju značaj ranog otkrivanja i prevencije raka debelog crijeva, a Nacionalni program skrininga nastavlja da igra ključnu ulogu u zaštiti zdravlja građana Crne Gore.

“Pozivamo sve građane da se informišu i iskoriste mogućnost učešća u Nacionalnom organizovanom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su ponovili da rano otkrivanje može spasiti život.

