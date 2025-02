Građani blokirali i kružni tok na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Građani Cetinja blokirali su večeras kružni tok na ulazu u taj grad, u znak podrške studentima koji danima blokiraju saobraćajnice u Podgorici i zahtijevaju odgovornost za masovna ubistva počinjenja u Prijestonici.

U Podgorici je trenutno blokiran kružni tok kod Capital plaze, u organizaciji neformalne grupe studenata “Kamo Śutra”.

Blokada u glavnom gradu je počela u 17 sati i 26 minuta sa “23 minuta buke” u znak sjećanja na 23 žrtve dvije tragedije na Cetinju.

Na Cetinju su, kako su iz grupe “Kamo Śutra” objavili na društvenim mrežama, u toku 23 minuta tišine.

Iz studentske grupe “Kamo śutra” zahvalili su organizatorima skupa na iskazanoj podršci.

