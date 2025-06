Građani bez pune informacije kako partije troše novac

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani nemaju punu informaciju o tome kako partije troše novac, saopšteno je iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz MANS-a su kazali da analiza transparentnosti političkih partija u Crnoj Gori od 2021. do prošle godine, koju je sprovela ta nevladina organizacija (NVO), pokazuje velike razlike u otvorenosti partija prema javnosti u pogledu njihovih finansija.

Kako su rekli, u grupi partija koje se ocjenjuju kao transparentne na prvom mjestu je Demokratska Crna Gora, na drugom Građanski pokret URA, trećem Albanska alternativa, a slijede Bošnjačka stranka i Demokratska narodna partija.

“Te partije potpuno, ili skoro potpuno transparentno objavljuju podatke o zvaničnim finansijama. Transparentnost njihovih prihoda i rashoda kreće se od 91 odsto do čak 99 odsto, što omogućava građanima kvalitetan uvid u način korištenja sredstava koje partije dominantno dobijaju iz javnih izvora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da drugu grupu čine Pokret Evropa sad i Socijalistička narodna partija, koji samo djelimično objavljuju svoje finansije.

“Transparentnost tih partija kreće se tek nešto iznad 50 odsto, što znači da oko polovinu podataka finansiranju nijesu spremni da javno objave, uprkos zakonskoj obavezi. Takvo postupanje značajno otežava analizu i smanjuje njihovu odgovornost prema građanima”, navode iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, najveći razlog za zabrinutost su partije koje uglavnom kriju svoje finansije.

“Među njima je najviše podataka objavila Nova Srpska demokratija, koja je sakrila skoro dvije trećine informacija o svom finansiranju”, kazali su iz MANS-a.

Iz te NVO su naveli da je Demokratska partija socijalista objavila samo jedan odsto finansijske dokumentacije, a da Socijaldemokrate nikada nijesu objavile ni jedan podatak o svojim finansijama na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, uprkos brojnim sudskim presudama.

Ističe se da su u odnosu na ukupan iznos zvanično prijavljenih preko 39 miliona EUR prihoda, koliko je deset najvećih partija dobilo od 2021. do prošle godine, stranke zvanično objavile informacije o tek polovinu, odnosno oko 18 miliona EUR.

“Kada su u pitanju zvanično prijavljeni rashodi u istom vremenskom periodu, koji su iznosili blizu 38 miliona EUR, detaljni podaci su dostupni tek za oko 40 odsto troškova koje su napravile partije”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da takav odnos prema transparentnosti potpuno onemogućava građanima uvid u finansijsko poslovanje i dovodi u pitanje zakonitost i odgovornost ovih partija prema javnosti.

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama MANS je, kako su rekli, od političkih partija tražio da objave bankarske izvode sa njihovih računa, kao i izvode iz blagajni.

“Utvrdili smo procenat transparentnosti kao odnos između prihoda i rashoda iz zvaničnih finansijskih izvještaja partija u odnosu na podatke iz bankarskih izvoda i blagajne koje su nam partije dostavile na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, objasnili su iz MANS-a.

Iz te organizacije su kazali da su na taj način dobili jasan kvantitativni pokazatelj transparentnosti za svaku partiju, omogućavajući direktno poređenje između partija, kao i jasnu identifikaciju nivoa otvorenosti i odgovornosti njihovog finansijskog poslovanja.

“Pozivamo sve političke subjekte na potpunu transparentnost, kako bi građani imali jasnu sliku o korištenju javnih sredstava, kao i mogućnost djelotvorne kontrole finansiranja političkih partija”, zaključuje se u saopštenju MANS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS