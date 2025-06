Gorčević: Zatvaramo poglavlje pet

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija potvrdila je da Crna Gora ispunjava mjerila za zatvaranje poglavlja pet – javne nabavke, kazala je ministarska evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je na platformi X navela da vjeruje da su tim uklonjene sve zabrinutosti u vezi sa međunarodnim sporazumima čije odredbe se tiču upravo javnih nabavki.

“Napredak je vidljiv, a reformski kurs čvrst. Nastavljamo proces zatvaranja poglavlja, sa ciljem učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju do 2028. godine”, poručila je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS