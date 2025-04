Gorčević: Vrijeme je za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je već dio evropske zajednice vrijednosti i sada je vrijeme za članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na forumu u Sofiji.

Ona je, na forumu pod nazivom „EU meets the Balkans“, rekla da Evropa nije samo zajedničko tržište, već zajednica vrijednosti.

„Vladavina prava, sloboda, demokratija i solidarnost – to su temelji EU. I Zapadni Balkan prirodno pripada toj zajednici, ne samo geografijom, već i svojim uvjerenjima i aspiracijama“, poručila je Gorčević.

Osvrnuvši se na naziv foruma „The EU Meets the Balkans“, Gorčević je kazala da su se Balkan i Evropska unija „već dovoljno upoznali“, te da je sada vrijeme za konkretan iskorak.

„Toliko smo dugo u procesu pristupanja da je došlo vrijeme da pređemo na sljedeći nivo odnosa – punopravno članstvo. Građani naših država žele rezultate, a institucije EU prepoznaju da je kredibilna politika proširenja ključ za stabilnost i otpornost cijelog kontinenta“, istakla je Gorečević.

Ona je kazala da su sveobuhvatne reforme koje Vlada sprovodi usmjerene na jačanje institucija, unapređenje životnog standarda građana i ubrzanje puta ka EU.

„Instrument Plana rasta predstavlja šansu koju moramo iskoristiti. Crna Gora ga koristi da dodatno ojača svoje institucije i administrativne kapacitete – jer bez snažnih institucija nema ni održivog razvoja, ni napretka ka članstvu“, istakla je Gorčević.

Ona je dodala da je Plan rasta za Zapadni Balkan potencijalno prelomni trenutak za region.

„Postoji jasna potreba za postepenom ekonomskom integracijom sa jedinstvenim tržištem EU. Ne smijemo čekati članstvo da bismo ušli u te procese“, naglasila je Gorčević.

Prema njenim riječima, Crna Gora će koristiti sredstva iz Plana rasta za ključne reforme.

„Od reforme pravosuđa i izbornog zakonodavstva, do digitalne infrastrukture i unapređenja obrazovanja – ovo su investicije koje će pospješiti našu ekonomsku konvergenciju sa EU“, navela je Gorčević.

Ona je, kao snažan signal posvećenosti Crne Gore evropskom putu, istakla postojanu i široku podršku javnosti.

„Crna Gora ima stabilnu podršku članstvu u EU. Evropske integracije više nijesu samo tema institucija, postale su glavni pravac djelovanja čitavog društva”, rekla je Gorčević.

Kako je dodala, danas je evropska agenda mainstream i u politici i među građanima.

“I zato smo svi zajedno fokusirani na zajednički cilj da Crna Gora postane punopravna članica Unije do 2028. godine“, zaključila je Gorčević.

EU komesarka za proširenje Marta Kos navela je da sada postoji prilika koju treba zajednički iskoristiti.

“Zato radimo na ubrzanju pregovora o pristupanju više nego ikada”, rekla je Kos.

Govoreći o evropskoj integraciji kandidata, Kos je zaključila da svjedočimo napretku kakav je bio nezamisliv prije nekoliko godina.

Ona je poručila da je proširenje na vidiku, naglašavajući da koalicioni sporazum nove njemačke Vlade definiše proširenje EU kao geopolitičku nužnost.

Kos je dodala da sporazum obuhvata i nove ideje poput uključivanja država kandidata u sjednice Evropskog parlamenta u formatu posmatrača.

Forum, koji je organizovala Alde partija, Atlanski klub i Evropski liberalni forum, okupio je visoke predstavnike država Zapadnog Balkana, Turske i Rumunije.

