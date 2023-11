Gorčević: Vlada odlučna da ispuni uslove za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada je odlučna da, zajedno sa parlamentarnom većinom, ubrza reforme i u najkraćem vremenskom periodu ispuni potrebne uslove za članstvo u Evropskoj uniji (EU), rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je, tokom razgovora sa šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom, kazala da je integracija u EU jedan od ključnih prioriteta 44. Vlade.

“Odlučni smo da, zajedno sa parlamentarnom većinom, ubrzamo reforme i u najkraćem vremenskom periodu ispunimo potrebne uslove koji će našoj državi omogućiti da zauzme ravnopravno mjesto u evropskoj porodici“, poručila je Gorčević.

Kako je saopšteno, Gorčević i Popa su se saglasile o važnosti nastavka kontinuirane podrške EU, kako u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta, tako i u sprovođenju obaveza i dostupnih EU fondova.

Gorčević je kazala da će Vlada, zajedno sa zakonodavnom i sudskom granom vlasti, uz dijalog i saradnju sa civilnim sektorom, raditi na ubrzanju evropskog puta.

„Snažna podrška građana i njihova jasno izražena očekivanja da Crna Gora bude sljedeća članica EU, dodatno nas obavezuju da u najkraćem roku i na najbolji način ostvarimo rezultate iz evropske agende“, kazala je Gorčević.

Ona je zahvalila Popi na dosadašnjoj podršci EU i Delegacije u pregovaračkom procesu, istakavši uvjerenje da će ta saradnja u narednom periodu biti još produktivnija.

Popa je podsjetila je da je proširenje jedan od prioriteta EU i izrazila očekivanje da će Vlada posvećenost evropskom putu pokazati konkretnim rezultatima na terenu.

