Gorčević: Uradićemo sve da u najkraćem roku pripremimo državu za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Vlada će uraditi sve kako bi u najkraćem roku pripremila Crnu Goru za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Vlade, Gorčević je danas sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Merselom razgovarala o napretku Crne Gore u približavanju EU, kao i daljim planovima i aktivnostima koje će Ministarstvo evropskih poslova i Vlada preduzeti nakon dobijanja Izvještaja Evropske komisije.

Gorčević je zahvalila Vladi Italije na kontinuiranoj podršci u sprovođenju reformi, posebno u oblasti vladavine prava.

Ona je, kako se navodi, upoznala Marselu sa planovima Ministarstva usmjerenim na ubrzanje sprovođenja reformi, koje će doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj evropskoj integraciji društva.

„Građani Crne Gore od nas očekuju konkretne rezultate. Oni žele da osjete efekte reformi koje sprovodimo u okviru procesa evropske integracije – a to su evropski standardi i bolji kvalitet života“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da pregovarački proces dugo traje.

“Vlada će uraditi sve kako bi u najkraćem roku ispunila preuzete obaveze i pripremila državu za stupanje u članstvo”, rekla je Gorčević.

Kako je navela, poseban focus će biti na poglavljima 23 i 24 i deblokadi institucija koje su od ključnog značaja za isporučivanje rezultata.

Marsela je poželjela uspješan rad novoj Vladi i Ministarstvu evropskih poslova, ističući da će Vlada Italije nastaviti da pruža snažnu političku i ekspertsku podršku procesu pristupanja Crne Gore EU.

Ona je ukazala na značaj brojnih projekata i inicijativa koje doprinose sprovođenju reformi i podstiču bržu integraciju regiona u EU.

U saopštenju se navodi da su Marsela i Gorčević razgovarale i o bilateralnoj saradnji dvije države.

